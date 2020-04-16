بتهمة تزوير تصاريح تنقل أثناء فترات منع التجول.. «شرطة الرياض» تُطيح بأربعة أشخاص

ألقت شرطة الرياض، ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي، القبض على أربعة أشخاص زوّروا تصاريح تنقل أثناء فترات منع التجول.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير مكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص، وهم (مواطِنَان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توافر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقلٍ خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد.

وأشار إلى أنه تم القبض عليهم في كمين محكم وضبط بحوزتهم (31) تصريحًا مزيفُا بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة (93000) ثلاثة وتسعين ألف ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، مستغلين بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. «شرطة الرياض» تُطيح بمزوري تصاريح تنقل أثناء فترات منع التجول