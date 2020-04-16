وزارة الصحة: تسجيل 518 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمال الوفيات 83 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6380، بينما أصبح إجمال عدد الوفيات 83 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ990 حالة، جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

يأتي هذا فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في وقت سابق، إن مدة بقاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) على الأسطح متفاوتة، وفق عوامل معينة، وأن الأبحاث تشير، إلى أن مدة بقاء الفيروس على الأسطح تعتمد على نوع السطح ودرجة الحرارة والرطوبة وعوامل كثيرة، وتتراوح بين بضع ساعات إلى أكثر من يوم، والأهم هو اتخاذ التدابير الوقائية من الفيروس، سواء أكان موجودًا على طاولة أو نسيج، بالحرص على غسل أو تعقيم الأيدي. مشددًا على ضرورة عدم ملامسة العين والفم والأنف.

ونبه إلى أن الدراسات العلمية لم تصل -حتى الآن- إلى أن الحيوانات الأليفة تنقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، بينما يتطلب التعامل معها الالتزام بالضوابط الوقائية، وأنه رغم عدم ثبوت نقل الحيوانات للفيروس، لكن يجب الاطمئنان لنظافة الحيوانات والحذر من التعامل والقرب منها، إلا بعد الاطمئنان لخلوّها من الأمراض. مشيرًا إلى أن البعوض أيضًا، ليس ناقلًا لذلك الفيروس، لكنه بشكل عامّ ناشر للأمراض والطفيليات.

وأشار إلى أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، يستغرق أكثر من عام، مبديًا أمله في تعجيل التوصل إلى لقاح للفيروس، في ظل التسارع العالمي لذلك، وهناك توجه لابتكار أدوية مؤثرة ونافعة وموجهة تستهدف هذا الفيروس، وذلك ضمن طموحات كبيرة، منوهًا لأن المراكز الطبية والبحثية في المملكة، نشطة في هذا المجال، وأن المملكة العربية السعودية، ستكون أول من يوفر العلاج حال التوصل إليه، ضمن بروتوكولاتها العلاجية، على أن يتم إنتاج أي دواء تثبت قيمته، بعد إدراجه كعلاج بناءً على الأخلاقية الطبية السريرية؛ لضمان استفادة المصابين منه.

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