تأكيدًا لمصادر «عاجل».. منع دخول المتاجر للصغار الأقل من 15 عامًا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، البدء بمنع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكل المتاجر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء .

ويأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته «عاجل»، أمس الأربعاء، نقًلا عن مصادرها، عن البدء بمنع دخول من يقل عمره عن 15 عامًا جميع المتاجر للتسوق، ومنعهم من الخروج لأي سبب، وذلك ضمن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن جهود الوقاية من الفيروس.

كما أشار «متحدث التجارة»، إلى ضبط 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار، موضحًا أنه يتم مراقبة ورصد الأسعار من خلال نظام إلكتروني؛ حيث تمت مراقبة 116 سلعة تموينية، ورصد أكثر 856 ألف سلعة.

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وأضاف أن هناك استمرارًا لوصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز بكميات كبيرة، وكذلك كميات كبيرة من الحمضيات برتقال وليمون للسوق المحلي من دول جديدة.

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مصادر لـ «عاجل»: منع دخول المتاجر لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً