الصحة تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال

دعت وزارة الصحة إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات، في إطار حرصها على صحة وسلامة الأطفال. وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" وعلى منصتها التوعوية عش بصحة، أن التطعيمات تعد إجراءات احترازية أساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية. كما تدعو الجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم عن طريق تطبيق "موعد" ، أو الاتصال على مركز الاتصال 937، مطمئنة الجميع ومؤكدة لهم أن المنشآت الصحية تلتزم بكافة المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.



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