نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم

إشارة إلى الأمر السامي رقم 42874 وتاريخ 11 رجب 1441، القاضي بتكليف وزير التعليم بتعليق الدراسة حضوريا في التعليم العام والجامعي، ضمن إطار الجهود التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 666 وتاريخ 20 ذوالقعدة 1440، والقاضي بتفويض وزير التعليم صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب، وتأكيدا على استمرار التعليم والتعلم حتى نهاية العام الدراسي، في ضوء التقويم الدراسي المعتمد بالأمر الملكي رقم 31686 وتاريخ 19 جمادى الأولى 1441، لضمان نواتج تعليمية متميزة بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد المتزامنة وغير المتزامنة التي أتاحتها الوزارة، أو الأدوات التقنية المتعددة التي استثمرتها واستفادت منها المدارس الأهلية والعالمية. مع الأخذ في الاعتبار وضع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، ومدى إمكانية توفر شبكة الاتصال وتغطية الإنترنت لديهم. وتوفر الأجهزة والوسائل التقنية ومراعاة الطلبة ذوي الإعاقة والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيقا لمبدأ العدل بين الطلبة في معرفة مستوى تحصيلهم الدراسي، سواء قبل فترة تعليق الدراسة حضوريا أو من خلال ما أنجز عبر خيارات التعليم عن بعد، حيث إن الهدف الأساس من عمليات التقويم قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وبعد مراجعة ودراسة كافة الحالات والأوجه الممكنة لكل صف ومرحلة دراسية بما يحقق تحسين نواتج التعلم للجميع (عام - تحفيظ - تربية خاصة - تعليم مستمر) سواء في التعليم الحكومي أو الأهلي والمدارس السعودية في الخارج.

وبعد الإطلاع على تجارب عدد من الدول الإقليمية والدولية في هذه الظروف الاستثنائية، وحيث تم استكمال تغطية المناهج الدراسية من خلال منظومة التعليم عن بعد بأقل فاقد تعليمي ممكن، وعليه يعتمد إنهاء الفصل الدراسي الثاني 1441 وفق الآتي:

أولا: رياض الأطفال والصف الأول والصف الثاني ابتدائي:

1 - تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس في تاريخ 7 رمضان 1441، الموافق 30 أبريل 2020، وفق التقويم الدراسي المعتمد.

2 - ينقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3 - تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ثانيا: المرحلة الابتدائية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الصف السادس ابتدائي:

1- تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 7 مايو 2020، وفق التقويم الدراسي المعتمد.

2- ينقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3- تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

4- على المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحضل عليها الـطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريا، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي واعتماد النتيجة الأعلى.

5- تجرى عمليات التقويم -لمن يرغب - مع بداية العام الدراسي القادم 1442، في المهارات الرئيسة لكل مادة دراسية، وذلك لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، وتحتسب لهم النتيجة الأفضل.

ثالثا: المرحلة المتوسطة:

1 - تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 21 رمضان 1441، الموافق 14 مايو 2020، وفق التقويم الدراسي المعتمد.

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2 - ينقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3 - تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول.

4 - على المدرسة التي اكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التـقويمات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريا، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي مع اعتماد النتيجة الأعلى.

5 - تجرى عمليات التقويم -لمن يرغب - مع بداية العام الدراسي القادم1442 في المهارات الرئيسة لكل مادة دراسية، وذلك لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات، ولتنفيذ المعالجات التعليمية اللازمة، وتحتسب لهم النتيجة الأفضل.

رابعا: المرحلة الثانوية:

1- تستمر العملية التعليمية من خلال الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام يوم الخميس تاريخ 21 رمضان 1441، الموافق 14 مايو 2020، وفق التقويم الدراسي المعتمد.

2 - يعد الطلبة (ناجحون) في جميع المقررات التي يدرسونها (الفصلي،المقررات) فـي هذا الفصل الدراسي دون أن يتأثر المعدل الدراسي سلبا.

3 - على المدرسة التي أكملت كافة أعمال السنة بالإضافة للتقويم الختامي، رصد جميع التقويمات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال فترة ما قبل تعليق الدراسة حضوريا، وما تحصلوا وسيتحصلون عليه من خلال الدراسة عن بعد؛ لمعرفة مستوى تحصيلهم الدراسي مع الأخذ في الاعتبارعدم تأثر المعدل سلبا في حال احتساب درجة أعمال السنة والتقويمات لكل مقرر دراسي.

4 - تجرى عمليات تقويم عند بداية العام الدراسي القادم 1442 هـ للطالب الذي لم يتمكن من إجراء التقويم، أو لمن يرغب في تحسين مستوى تحصيله الدراسي، مع الأخذ في الاعتبارعدم تأثر المعدل سلبا في حال احتساب درجات اعمال السنة والتقويمات لكل مقرردراسي، وفي حال استمرار الجائحة - لا قدرالله. ستعلن الوزارة إجراء اتها حيال ذلك لاحقا.

5 - يتاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم (المستوى السادس) تقويم بديل في أقرب وقت، وذلك لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وستحدد وزارة التعليم الآلية لذلك لاحقا، مع الأخذ في الاعتبارعدم تأثر المعدل سلبأفي حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويم الختامي لكل مقرردراسي.

خامسا: للمدارس العالمية الأهلية والأجنبية إضافة ما تراه مناسبا من أدوات التقويم في ضوء ما أشيرفـي أعلاه.

سادسا: تستمرعمليات التقوية لجميع المراحل والصفوف والمواد اختياريا عبر خيارات التعليم عن بعد التي أتاحتها وزارة التعليم خلال فترة الصيف؛ للرفع من نواتج التعلم.

سابعا: إطلاق عدد من المسابقات العلمية، ومسابقات التلاوة والحفظ للقرآن الكريم، ومسابقات تعزز القيم الوطنية خلال شهر رمضان المبارك وفترة الصيف، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.