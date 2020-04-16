شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نقل جميع طلاب التعليم العام للصفوف الدراسية التي تليها والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أنه "استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من المعلمين والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم".

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