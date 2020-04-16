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2020-04-16 استمرارًا لجهود القيادة.. التعليم : نقل جميع الطلاب للصفوف التالية اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الأول متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

وقال وزير التعليم: استمرارًا لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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