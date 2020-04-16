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السيسي على تويتر: نعبر مرحلة فاصلة في مواجهة كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تعبر مرحلة فاصلة في مواجهة فيروس كورونا المستجد طالبًا من الشعب المصري المزيد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وقال السيسي في تغريدة له عبر تويتر: نعبر معًا مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس.
وتابع: كما أجدد ثقتي في وعي شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يدًا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات، وأؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن.
يذكر أن إجمالي عدد حالات كورونا في مصر بلغ 2,505 تعافى منها 589 فيما توفي 183 حالة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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