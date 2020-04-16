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نوه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .
وثمن أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي , امتداد الرعاية والجهود والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة بكافة السبل والمجالات لتوفير رغد العيش والتنمية .
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 06:00 PM
تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات
نوه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وما يمثله الأمر الكريم من اهتمام ومتابعة لتخيف آثار جائحة فيروس كورونا على المواطن .
وثمن أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي , امتداد الرعاية والجهود والعطاء غير المحدود من الحكومة الرشيدة بكافة السبل والمجالات لتوفير رغد العيش والتنمية .
، أمير الرياض ينوه بموافقة الملك على حزمة مبادرات لدعم القطاع الخاص ،
المصدر : الخليج 365
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