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كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المعلنة اليوم الخميس في محافظتي الليث وأضم، تخص مسنًّا بمحافظة أضم، وممارسة صحية آسيوية، ومسعفًا في الهلال الأحمر بالليث.
وقالت المصادر: الحالات لا زالت في الحجر الصحي بمحافظة جدة، ووضعها مستقر.
وانضمت المحافظتان إلى بقية المحافظات بالمنطقة التي سجلت عدة حالات إصابة؛ وهي جدة والطائف وميسان وخليص.فيروس كورونا الجديد
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 05:43 PM
لا يزالون ضمن الحجر الصحي في جدة.. ووضعهم مستقر
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المعلنة اليوم الخميس في محافظتي الليث وأضم، تخص مسنًّا بمحافظة أضم، وممارسة صحية آسيوية، ومسعفًا في الهلال الأحمر بالليث.
وقالت المصادر: الحالات لا زالت في الحجر الصحي بمحافظة جدة، ووضعها مستقر.
وانضمت المحافظتان إلى بقية المحافظات بالمنطقة التي سجلت عدة حالات إصابة؛ وهي جدة والطائف وميسان وخليص.
، مصادر تكشف تفاصيل حالات مصابي كورونا بأضم والليث ،
المصدر : الخليج 365
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