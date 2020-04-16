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ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)؛ أن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
وردًّا على سؤال بشأن الموعد المتوقّع لتخفيف الإجراءات، أوضح المتحدث للصحفيين أن الحكومة تتّبع توجيهات العلماء ونصيحة الخبراء.
وجدّد تعهد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف اختبار بحلول نهاية هذا الشهر.
وأشار إلى أن الفحص سيكون شديد الأهمية في إيجاد سبيل للخروج من هذه الجائحة.فيروس كورونا الجديد
المتحدث باسم "جونسون": بريطانيا لا يجب أن تسارع في تخفيف إجراءات "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-16
ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)؛ أن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
وردًّا على سؤال بشأن الموعد المتوقّع لتخفيف الإجراءات، أوضح المتحدث للصحفيين أن الحكومة تتّبع توجيهات العلماء ونصيحة الخبراء.
وجدّد تعهد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف اختبار بحلول نهاية هذا الشهر.
وأشار إلى أن الفحص سيكون شديد الأهمية في إيجاد سبيل للخروج من هذه الجائحة.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:04 PM
جدّد تعهُّد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف خلال هذا الشهر
ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)؛ أن بريطانيا لا ينبغي أن تهدم كل التقدم الذي أحرزته في مكافحة تفشي فيروس كورونا بالمسارعة في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
وردًّا على سؤال بشأن الموعد المتوقّع لتخفيف الإجراءات، أوضح المتحدث للصحفيين أن الحكومة تتّبع توجيهات العلماء ونصيحة الخبراء.
وجدّد تعهد الحكومة بزيادة الفحوصات إلى 100 ألف اختبار بحلول نهاية هذا الشهر.
وأشار إلى أن الفحص سيكون شديد الأهمية في إيجاد سبيل للخروج من هذه الجائحة.
، المتحدث باسم "جونسون": بريطانيا لا يجب أن تسارع في تخفيف إجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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