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سجلت هولندا، اليوم، 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة في البلاد إلى 29214 حالة.
وأفاد معهد الصحة العامة الهولندي بأنه تم تسجيل 181 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 3315 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
هولندا: 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا و181 حالة وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-16
سجلت هولندا، اليوم، 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة في البلاد إلى 29214 حالة.
وأفاد معهد الصحة العامة الهولندي بأنه تم تسجيل 181 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 3315 حالة وفاة.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:03 PM
العدد الإجمالي للوفيات يقفز إلى 3315 حالة وفاة
سجلت هولندا، اليوم، 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة في البلاد إلى 29214 حالة.
وأفاد معهد الصحة العامة الهولندي بأنه تم تسجيل 181 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 3315 حالة وفاة.
، هولندا: 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا و181 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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