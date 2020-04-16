شكرا لمتابعة خبر عن تحرير مخالفة منع التجول ضد رجل أمن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):حرّر رجال الأمن بالرياض، مخالفة منع تجول ضد رجل أمن خالف القرار وخرج بسيارته في غير قطاعه.
ورصد تقرير تليفزيوني، الواقعة حيث تم تحرير مخالفة بقيمة 10 آلاف ريال ضد رجل الأمن، وهي قيمة غرامة منع التجول التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وأوضح التقرير، جهود رجال الأمن في ضبط مخالفات منع التجول، إذ كُررت مخالفات استخدام التصريح القديم وليس الجديد.
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