شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تحذر المواطنين من التعرض المستمر لأخبار الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذرت رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بمدينة الملك سعود الطبية نورة الصايغ، المواطنين بضرورة الابتعاد عن جميع الأخبار التي تتعلق بالوباء، والتي يرددها أفراد أو جهات غير معروفة، منوهة بأن الأخبار الزائفة ووسائل الإعلام يمكن أن تغذي القلق.
وقالت الصايغ إلى أن الانغلاق القسري بين جدران البيت لعدة أيام أو أسابيع نتيجة للحجر الصحي المفروض في عدة بلدان عبر العالم هو أمر غير اعتيادي بالنسبة لعامة الناس إلا في الظروف الاستثنائية، وهو ما يتسبب في الكثير من الحالات بآثار نفسية وخيمة، تقتضي المتابعة والعلاج لدى المختصين.
وبينت الصايغ بأن “القلق والتوتر والانفعال” من أبرز “التأثيرات النفسية” التي تنتشر في مثل هذه الحالات، مردفة بأنه من الممكن وضع جدول خلال الحجر الصحي لدعم الأطفال وقضاء الوقت في أجواء هادئة..
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