شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: مدح ولاة الأمور يغيظ العدو والخوارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدة فوائد في مدح ولاة الأمور.
وأوضح أن الفوائد تضمن " تحبيب الرعية لولاة الأمور، تحبيب ولي الأمر للرعية، تأليف قلوب الرعية عليهم، تأليف قلب ولاة الأمر على الرعية، إغاظة للعدو غيرالمسلم " .
وأشار إلى أن الفوائد تتضمن " إغاظة لمن يدعي الإسلام كالخوارج، وهذه كلها مطلوبة شرعاً وعقلا، والعمل عليها قديم، ولا يزال عند أهل السنة " .
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