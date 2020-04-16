شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: مدح ولاة الأمور يغيظ العدو والخوارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدة فوائد في مدح ولاة الأمور.

وأوضح أن الفوائد تضمن " تحبيب الرعية لولاة الأمور، تحبيب ولي الأمر للرعية، تأليف قلوب الرعية عليهم، تأليف قلب ولاة الأمر على الرعية، إغاظة للعدو غيرالمسلم " .

وأشار إلى أن الفوائد تتضمن " إغاظة لمن يدعي الإسلام كالخوارج، وهذه كلها مطلوبة شرعاً وعقلا، والعمل عليها قديم، ولا يزال عند أهل السنة " .