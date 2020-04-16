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شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: التوقعات تشير إلى نشاط رعدي مميز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الخبير المناخي زياد الجهني أنه لا تزال التوقعات تشير إلى حالة عدم استقرار مميزه، تشمل عدة مناطق منها وسط القطاع الغربي.
وتابع الجهني عبر حسابه "تويتر" بأن التوقعات تشير إلى نشاط رعدي مميز.
و أضاف بانه لا يزال تراكمي الأمطار من النموذج الأوروبي يعطي ثبات جيد للحالة المتوقعة .
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