شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تتيح لملاك الخيول إصدار تصريح استثناء منع التجول إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها أتاحت لملاك الخيول إصدار تصريح استثناء منع التجول إلكترونيا.

وأوضحت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها أضافت في خدمة تصريح المطورة إمكانية إصدار التصاريح لملاك الخيول.

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وأضافت أن التصريح يحوي سمات أمنية لحماية وثيقة التصريح من التزوير، كما أنه خاص بالمناطق ذات الحظر الكامل، ويمنح التصريج ليوم واحد في الأسبوع، ولمدة شهرين.

ودعت الراغبين في إصدار التصريح الدخول على الرابط التالي : أضغط هنا

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