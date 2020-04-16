بالفيديو .. سيول تتجمع في صحراء الدهناء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت صحراء الدهناء شرق مدينة الأرطاوية التابعة لمنطقة الرياض، يوم أمس، هطول أمطار غزيرة. شهدت صحراء الدهناء شرق مدينة الأرطاوية التابعة لمنطقة الرياض، يوم أمس، هطول أمطار غزيرة. وثق أحد أهالي المنطقة مقطع فيديو للسيول التى تجمعت بكميات كبيرة بها. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار رعدية على عدة محافظات بالمملكة.

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