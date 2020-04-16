شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على المساعدة المقطوعة والمستحقون لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تقدم وزارة الموارد البشرية المساعدة المقطوعة وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأفراد المستحقين للدعم، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطن، والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وللحصول على المساعدة المقطوعة هناك عدة اشتراطات منها أن يكون المستفيد مواطن سعودي ومتزوج من مواطنة سعودية، ومقيم بشكل كامل بالمملكة، وأن يكون عمر المستفيد أكثر من 30 عاما، وان لا يكون لديه سجل تجاري.

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واشترطت الوزارة على أن دخل المستفيد يجب ألا يتعدى 3 آلاف ريال في حالة كونه أعزب، وألا يتجاوز 8680 ريالًا لو كان متزوجًا، ولا يمتلك أراضي ولا مزارع.

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