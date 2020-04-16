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شكرا لمتابعة خبر عن "الخطوط الجوية" تستعد لأطول رحلة جوية لمدة 42 ساعة بلا مبيت لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):في رحلة هي الأولى من نوعها ، يستعد ملاحي وطاقم القيادة البالغ عددهم 43 من "الخطوط الجوية" للقيام برحلة من أطول المسارات الجوية حيث تزيد مدتها عن 17 ساعة .
وتنطلق الرحلة من جدة لأقصى غرب الولايات المتحدة " لوس أنجلوس " ، لأول مرة دون مبيت بسبب الظروف الحالية ، وتبلغ عدد ساعات العمل بذلك 42 ساعة .
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