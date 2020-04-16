شكرا لمتابعة خبر عن صحة الجوف تكشف ملابسات الإصابات الجديدة بكورونا في القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أصدرت مديرية الشؤون الصحية في الجوف بيانًا توضيحيًا بشأن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في محافظة القريات، والتى بلغ عددها حالتين.

وأوضحت أن الحالات كانت مخالطة لحالة تأكد إصابتها في السابق من خارج المنطقة، وتم رصدها في حينها، وتتواجد في الحجر الصحي منذ وقت مبكر حتى ظهرت نتائج الإصابة، وسوف يتم التعامل معها وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.

وشددت المديرية على الجميع بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية من الفيروس، وأهمها البقاء في البيت، وعدم الخروج دون الضرورة في وقت السماح.