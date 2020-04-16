شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" توضح موقف الأطفال من الحصول على التطعيمات خلال الفترة الراهنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اليوم الخميس على عدم وجود أي مخاطر من تلقي الأطفال التطعيمات خلال هذه الفترة ، مشيراً إلى أهمية الإنضباط بجداول التطعيمات .
كما أكد أنه يمكن الحصول على المواعيد من خلال خدمة " موعد " ، مشيراً إلى خطورة الإمتناع عن التطعيمات إذ يجعل الطفل ضعيف المناعة أمام خطر الإصابة بالبكتيريا الأخرى .
جاء ذلك رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن مستجدات الأوضاع بالمملكة .
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