شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" توضح موقف الأطفال من الحصول على التطعيمات خلال الفترة الراهنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اليوم الخميس على عدم وجود أي مخاطر من تلقي الأطفال التطعيمات خلال هذه الفترة ، مشيراً إلى أهمية الإنضباط بجداول التطعيمات .

كما أكد أنه يمكن الحصول على المواعيد من خلال خدمة " موعد " ، مشيراً إلى خطورة الإمتناع عن التطعيمات إذ يجعل الطفل ضعيف المناعة أمام خطر الإصابة بالبكتيريا الأخرى .

جاء ذلك رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن مستجدات الأوضاع بالمملكة .