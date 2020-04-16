شكرا لمتابعة خبر عن محافظة أضم تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن ستيني قدم من مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

أعلن اليوم المستشفى العام بمحافظة أضم جنوبي منطقة مكة المكرمة ، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ‫كورونا‬ المستجد (كوفيد19) وهي لمواطن ستيني كان قادمًا من مكة المكرمة.

وعلمت " صدى " من مصادرها أن الحالة الأولى المسجلة لمواطن ستيني قدم من مكة المكرمة لمنزله بقرية المشاش جنوب محافظة أضم ، وبعد أن شعر بارتفاع في درجة الحرارة ، راجع مستشفى أضم العام يوم السبت ، حيث ادعت حالته تنويمه فبالإضافة إلى تقدمه في السن مصاباً بمرض السكر ، وبعد أن رُفعت الفحوصات اتضح فيما بعد أنها إيجابية ، وتبين إصابته بفيروس " كورونا "ليتم تحويله اليوم الخميس إلى مستشفى شرق جدة ، ويجري حصر المخالطين له لاتخاذ الإجراء اللازم .

وبما أن هذه الحالة لمواطن قادم من مكة فقد أثار ذلك تساؤل أهالي المحافظة ، حول كيفية تمكنه من مغادرة مكة وقطعه مسافة تقارب 400 كيلو متر حتى وصوله لقرية المشاش ، في الوقت الذي تحرص الجهات المعنية بعزل المناطق والمحافظات ضمن الإجراءات الوقائية الإحترازية من إنتشار الفيروس ؟.

بالإضافة إلى أن المحافظة لها مجموعة كبيرة من المداخل تربطها بعدة محافظات ومناطق ، لمكة وجدة والطائف والباحة والقنفذة ، وجميعها بلا نقاط فرز ، فهل سنرى نقاط فرز بعد ظهور الحالة ؟ أم ستبقى تلك المداخل على ماهي عليه دون رقابة ؟