شكرا لمتابعة خبر عن منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة ممنوع لكافة المتاجر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء.

وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، إلى أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة قامت بحوالي 73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومناطق المملكة للتأكد من توافر السلع كافة والرمضانية منها منذ الـ 23 من شهر مارس الماضي .

وأضاف أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع، منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار .

ونوه باستمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز بكميات كبيرة، بجانب وصول كميات كبيرة من الحمضيات مثل برتقال وليمون للسوق المحلي من دول جديدة .