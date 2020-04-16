شكرا لمتابعة خبر عن كراني: الأجواء غير المستقرة سترحل وأخرى ستبدأ من الشمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع حسن كراني، خبير أرصاد جوية، أن حالة عدم استقرار التى تشهدها بعض المناطق سترحل، وستبدأ أخرى من الشمال نهار الغد، وتتعمق تدريجيا للداخلية من السبت.

كما توقع، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن يصاحب ذلك سحب رعدية ممطرة يبلغ مدى إنتشارها منتصف ونهاية الأثنين المقبل.

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وأكد هطول أمطار غزيرة في الوسط، والقطاع الشرقي، والمصايف وجنوبا حتى جازان، وسيصاحب ذلك برد، ورياح هابطة، وتدهور في مدى الرؤية وسيول.