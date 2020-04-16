شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يتوعد غير المصرح لهن بالدعوة بالعرض على النيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ بان الوزارة تتابع بعض النساء اللاتي يمارسن إلقاء المحاضرات والندوات الدينية دون تصريح مؤكدا بان مصيرهم النيابة مردفا بأنه لن يسمح بالدعوة لمن ليس أهلا لها.

وتابع آل الشيخ بأن أشر الناس الذين يريدون تسييس الدين، واستغلال عواطف الناس، ولقد بلينا في فترة من الزمن ببعض دعاة السوء والشر الذين أرادوا أن يجروا بلادنا المباركة لتكون مثل بعض البلدان، لكن بفضل القيادة الحكيمة والعلماء حيث استشعروا الخطر وحذروا الناس.

وحذر الوزير ممن وصفهم بـ”الذين يشوهون الدين من خلال الإساءة للناس وتضليلهم وجعل الدنيا أمامهم سوداء، ومحاولة التصيد على العلماء والمسؤولين للتشويش على أفكار الناس، داعيا إلى التمسك بالمنهج الوسطي البعيد عن الغلو والتطرف، والتثبت من الأخبار والحذر من ترويج الشائعات، وأخذ العلم من مصادره الصحيحة الموثوقة.