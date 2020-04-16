شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ،ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 6380 حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي 59 حالة ، و4 حالات وفاة -رحمهم الله - . أعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ،ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 6380 حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي 59 حالة ، و4 حالات وفاة -رحمهم الله - .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.