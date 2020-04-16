شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إضافة التابع إلى رب الأسرة في برنامج حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن الخطوات اللازمة لإضافة التابع إلى رب الأسرة، مؤكدًا أن الإضافة لا تتم بشكل تلقائي.

وذكر أن الإضافة تتم من خلال الضغط على تفاصيل الطلب ثم اختيار بيانات التابعين، ثم إضافة التابعين، وأخيرًا ثم الضغط على أيقونة حفظ).

جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه أحد متابعي البرنامج على حسابه الرسمي بموقع تويتر، بشأن كيفية إضافة التابع لرب الأسرة.