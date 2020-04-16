شكرا لمتابعة خبر عن ضبط كميات من عبوات تعقيم مغشوشة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تمكنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة من ضبط عبوات من منتجات تعقيم مغشوشة في جدة . تمكنت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة من ضبط عبوات من منتجات تعقيم مغشوشة في جدة . وكانت "الغذاء والدواء " قد حذرت من هذه المنتجات سابقاً ، وتمت مصادرتها لإستكمال الإجراءت النظامية .

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