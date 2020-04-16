شكرا لمتابعة خبر عن قصة أول طفل مصاب بكورونا في مركز المظيلف بالقنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهد مركز المظيلف التابع لمحافظة القنفذة بمكة المكرمة تسجيل أول حالة لطفل مصاب بفيروس كورونا الجديد،ويدعى ريان عقيل.

وأوضح والد الطفل أن نجله ذهب معهم إلى جدة لمدة الأسبوعين، وخلال ذلك بدأ يشعر بالسعال، وعندما أصبح السعال مستمر توجه إلى المستشفي، وهناك تأكدت إصابته بالفيروس.

وأضاف أنه تم نقل نجله، البالغ من العمر 13 عاما، إلى للحجر الصحي بإحدى الفنادق الموجودة بالمحافظة، مؤكدًا أن حالته جيدة.