شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الانتقالي تداهم أحد أكبر أسواق القات في العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أزال المجلس الانتقالي الخميس، أحد أكبر أسواق القات في العاصمة المؤقتة عدن بعد يوم واحد من سقوط قتيلين فيه.
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وقال شهود عيان إن قوة عسكرية تابعة للانتقالي داهمت سوق الهاشمي لبيع القات في مديرية الشيخ عثمان اليوم الخميس، وأزالت السوق بشكل نهائي .
وأوضح الشهود أن سوق القات بمديرية الشيخ عثمان أوقف عن العمل بشكل نهائي.
وكانت عناصر الانتقالي قد داهمت سوق القات في مديرية الشيخ عثمان أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، خلال محاولتهم فض التجمع ومنع البيع فيه.
وسمح الانتقالي بدخول القات إلى عدن مع إبقاء قرار إغلاق أسواق القات قيد التنفيذ، الامر الذي قوبل باستهجان واسع.
وسجل اليمن الجمعة الماضية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.
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