السعودية تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمال الحلات المصابة إلى 6380

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تم تسجيل 59 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 990 حالة، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الحميس، 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمال الحلات المصابة إلى 6380 ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تم تسجيل 59 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 990 حالة، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم. وقال متحدث باسم الوزارة إن هناك 5307 إصابات نشطة بالفيروس منها 71 حالة حرجة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن هناك 5307 إصابات نشطة بالفيروس منها 71 حالة حرجة.