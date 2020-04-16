التجارة تعلن  منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر

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كشف متحدث وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين اليوم عن منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء .

وقال خلال الايجاز اليومي حول تطورات فيروس كورونا اليوم : ضبطت الوزارة 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار و هناك نظام إلكتروني للتأكد من الالتزام بالأسعار الطبيعية للسلع .

وتابع : المستهلك السعودي أبدى التزاما وسلوكا سليما خلال الأزمة .

وقال متحدث التجارة : استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز بكميات كبيرة ولله الحمد ، ووصول كميات كبيرة من الحمضيات ” برتقال وليمون ” للسوق المحلي من دول جديدة .

وتابع “الحسين”: الناتج الوطني من البيض ضخم جداً، ومنذ عام 2016 والمملكة تحقق الاكتفاء الذاتي منه، ولكن بسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تم مواكبة هذا الأمر، ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة.

وزاد متحدث وزارة التجارة: تتم مراقبة ورصد الأسعار من خلال نظام إلكتروني، حيث تمت مراقبة 116 سلعة تموينية، ورصد أكثر 856 ألف سلعة.

