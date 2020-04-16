أخبار السعودية اليوم.. حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض.. والجوازات تحدد موعد استئناف آلية تأشيرة الخروج والعودة.. وضبط 3 أشخاص خاطفين

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الخميس 16 أبريل، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها إعلان برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ29 (أبريل 2020م).

خطوة لدعم الاقتصاد.. «موهبة» و«منشآت» تؤسسان لبناء منظومة للابتكار

دشّنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، برنامج شراكة هو الأول من نوعه في المملكة، لتدريب الموهوبين والموهوبات من طلاب «موهبة» على مهارات ريادة الأعمال لتمكنهم مستقبلًا من تحويل بحوثهم ومشاريعهم العلمية إلى مشاريع ريادية ذات قيمة مضافة لاقتصاد الوطن، وتقديم الاستشارات لهم، بدءًا من الفكرة حتى إطلاق المشروع كمنتج إلى الأسواق.

كراني بعد تحرك حزام سحابي: يا خليج الخير.. الغيث قادم

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الخميس، هطول أمطار الخير على الخليج العربي، خلال الساعات القادمة.

تدفق الغذاء وإجراءات مواجهة كورونا يتصدران اجتماع وزراء زراعة مجموعة العشرين

يعقد وزراء الزراعة في مجموعة الدول العشرين، برئاسة السعودية، اجتماعًا افتراضيًّا، يوم الثلاثاء القادم (21 أبريل 2020) لاتخاذ إجراءات لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19).

الصخري يتوقع بداية ونهاية موجة أمطار على 10 مناطق

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة خلال الأيام القادمة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى أنها قد تستمر حتى ٢٢ أبريل.

الحصيني: اليوم أول أيام نوء «الذراعين».. ويستمر 26 يومًا

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس هو أول أيام نوء (الذراعين)، وتبلغ مدته 26 يومًا، مشيرًا إلى أنه يشتمل على منزلتين من منازل الشمس والقمر؛ هما منزلتا (المؤخر)، و(الرشا)، ويكون غزير المطر، وفيه فرصة تشكل السحب العملاقة.

السفارة السعودية بالفلبين تدعو رعايا المملكة خارج مانيلا إلى سرعة التواصل معها

طالبت السفارة في الفلبين، اليوم الخميس، من المواطنين الموجودين مدينة سيبو، الراغبين في القدوم إلى العاصمة مانيلا، بسرعة التواصل معها.

بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص خطفوا وافدًا وهددوه بالقتل

تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على 3 أشخاص، قاموا بتوثيق اعتدائهم على وافد عربي في مقطع فيديو.

تنفيذ حد الحرابة في منفذ الهجوم المسلح على فرقة استعراضية بموسم الرياض

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل (حد الحرابة) في أحد الجناة بالرياض، بعدما أقدم عماد عبدالقوي المنصوري (يمني الجنسية) على هجوم إرهابي مسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض؛ حيث طعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وروَّع الناس، وأحدث الفوضى والرعب في الحضور، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن الذي ينتمي إليه واشترك معه في القتال.

مديرية الجوازات تحدد موعد استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف من خرج من المملكة بتأشيرة خروج وعودة، ولم يتمكن من الرجوع لإيقاف الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

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وذكرت الجوازات –عبر تويتر- أنه «سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد».

بالصور.. «صحة الشمالية»: أكثر من 40 ألف مستفيد من أنشطة التوعية بكورونا

أعلنت صحة الشمالية أن نحو 40 ألف مستفيد استفاد من جهودها التوعوية؛ للوقاية من فيروس (كورونا) الجديد، ومنع انتشاره.

خلال شهر.. «مسالخ سكاكا» تستقبل أكثر من ٣٦٠٠ رأس من الأنعام

كثفت أمانة منطقة الجوف، جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة، خصوصًا قرب شهر رمضان المبارك في المسالخ، وما تؤكده من الاعتناء بالنظافة الشخصية لطاقم العمل، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري تعزيزًا للصحة العامة، وضمانًا لسلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

بالفيديو.. «شرطة الرياض» تُطيح بمزوري تصاريح تنقل أثناء فترات منع التجول

ألقت شرطة الرياض، ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي، القبض على مجموعة من الأشخاص زوَّروا تصاريح تنقل أثناء فترات منع التجول.

للأمهات.. كيف تحصلين على سجل الأسرة عبر أبشر؟

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شروط وخطوات إصدار سجل الأسرة الخاص بالأمهات عبر حساب المستفيدة في منصة أبشر، بعد تعليق العمل في المكاتب ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

فيديو.. طبيب سعودي في جنيف: المملكة ضربت أروع الأمثلة في العناية برعاياها بالخارج

أكد طبيب سعودي مُبتعث بالعاصمة السويسرية، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مُمثلة في سفارة المملكة في جنيف، سطَّرت أروع الأمثلة في الاهتمام بأبنائها السعوديين بالخارج؛ حيث وفرت لهم الاحتياجات كافة.

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة أبريل/

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ29 (أبريل 2020م).

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