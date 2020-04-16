بعد قرار خادم الحرمين.. شركة الكهرباء توضح موقف صافي الدخل إثر تسهيلات سداد الفواتير

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، عن عدم وجود أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي، نتيجة لتطبيق الأمر الملكي القاضي بمنح حسم 30% من قيمه فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، والسماح بتأجيل سداد 50% لفواتير ثلاثة أشهر لبعض فئات المشتركين.

وأوضحت الشركة -وفقًا لما نشرته السوق المالية السعودية (تداول) عبر موقعها الإلكتروني- أنه لا يتوقع أن يكون هناك أي أثر مالي على صافي الدخل خلال العام المالي الحالي، نتيجة للأمر الملكي الكريم، حيث إن أي انخفاض بالإيرادات سيتم تعويضه بانخفاض مماثل في تكاليف التشغيل، متمثلة في قيمة الرسم الحكومي المستحق للدولة.

وأضافت الشركة أنها تلقت برقية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج برقم (2510) وتاريخ 22/08/2020م الموافق 15 إبريل 2020، تشير إلى صدور الأمر الملكي الكريم برقم (48996) وتاريخ 20/08/1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020م والقاضي بالموافقة الكريمة على ما يلي:

1- السماح للمشتركين من فئتي التجاري والصناعي بإمكانية سداد 50% -بشكل اختياري– من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير شهر إبريل ومايو ويونيو لعام 2020م، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من عام 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

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2- تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمشتركين من فئات التجاري والصناعي والزراعي بنسبة 30% لمدة شهرين (إبريل ومايو لعام 2020م) مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة، وذلك على أن يتم تعويض الشركة بما يقابل تكلفة الخصم من خلال إعفاء الشركة من دفع جزء من الرسم الحكومي المستحق للدولة.

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