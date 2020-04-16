"إنسبايريو" يتحدى كورونا بدعم مشاريع ناشئة.. و"الدهش": تطبيقاتنا بـ300 مليون ريال

جدد برنامج إنسبايريو (inspireU) أحد برامج "stc" لدعم المشاريع الناشئة وريادة الأعمال في المنطقة، استمراره في احتضان العديد من المشاريع الناشئة خلال الدفعتين السادسة والسابعة التي سوف يتم الإعلان عن أجندتها خلال الأيام القادمة، على الرغم من الظروف التي تمر بها جميع دول العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونجح البرنامج منذ انطلاقته (عام 2015) في تخريج 38 مشروعًا ناشئًا ودعمها بالعديد من الخدمات مثل التمويل والتدريب والاستشارات.

وحصلت الشركات المتخرجة على استثمارات وصلت إلى 60 مليون ريال في حين تبلغ القيمة السوقية لهذه الاستثمارات 300 مليون ريال، ويستخدم مشاريع "إنسبايريو" قرابة 16 مليون مستخدم، وساهمت في خلق 160 ألف وظيفة، منها وظائف بعمل جزئي.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي بمجموعة "stc" عثمان بن دهش الدهش؛ أن من النجاحات التي حققها البرنامج، اعتماد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من المشاريع التي دعمها في التسويق والتعلم للمساهمة في تسهيل حياة الناس خلال الفترة الحالية التي تشهد العديد من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتشجيع جميع السكان على البقاء في المنزل والعمل عن بعد للمحافظة على سلامتهم.

فيما قال "الدهش": "نحن فخورون أن نرى مخرجات إنسبايريو تساهم في الاقتصاد الرقمي للمملكة وما هذا إلا امتداد لدورنا الفعال في التمكين الرقمي"، فمن بين المشاريع المعتمدة ضمن مبادرة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاستخدام التقنية في التبضع وشراء الحاجيات أو التعلم دون الحاجة للخروج من المنزل تطبيق مرسول الذي يقدم خدمة توصيل الطلبات.

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وهناك تطبيق حصيل الذي يساهم في توصيل الخضار والفواكه الطازجة إلى العميل بعد تجهيزها في معمل خاص للحفاظ على مستوى الجودة بسيارات مبردة؛ حيث تتوافر عدة نقاط توزيع في مدينة الرياض حتى يتم خدمة العميل في أسرع وقت.

وتشمل المشاريع المعتمدة أيضًا تطبيق زد وهو تطبيق جوال خاص بتاجر التجزئة، يبسط التجارة الإلكترونية ويضعها في متناول اليد سهلة الاستخدام وبتكلفة منافسة، ومشروع فوكسل المتخصص ببرمجيات وخدمات المسح الرقمي الثلاثي الأبعاد الجوي والأرضي؛ حيث قامت بعمل عمليات المسح الحراري الجوي باستخدام أحدث تقنيات الطائرات المسيرة "الدرونز" لفحص وتحليل درجة حرارة الأجسام في التجمعات والحشود البشرية بشكل دقيق وسريع ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالتعاون مع أمانة القصيم.

أيضًا، هناك منصة كروة التي تسهل على العملاء البحث عن سيارات لتأجيرها عن طريق الجوال بمدن المملكة، وتوضح جميع الفروع القريبة منك مع إمكانية اختيار وحجز السيارة باسمك، وأيضًا توصيل السيارة إلى موقعك مع وجود أسعار يومية منافسة وبجميع فئات السيارات من اقتصادية، وسيدان، وفارهة وغيرها.

وفي مجال التعلم تم اعتماد تطبيق ضاد للكتب الصوتية الذي يجمع مجموعة كبيرة من الكتب والروايات العربية، ويمكن من خلاله الاستماع لها في أي وقت، لا سيما خلال الظروف الحالية التي تتطلب من الجميع البقاء في المنزل لفترات طويلة؛ حيث يتوافر التطبيق مجانًا.