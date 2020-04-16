التفاصيل الكاملة لـ"المساعدة المقطوعة" المقدمة من وزارة الموارد البشرية

تصدرت وزارة الموارد البشرية محركات البحث، بعد بحث كبير على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لهذا الشهر، في ظل اقتراب شهر رمضان، وحاجة قطاع كبير من المواطنين المستحقين للدعم إلى الأموال من أجل سد احتياجاتهم، وذلك ضمن جهود الحكومة المبذولة وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

ما هي المساعدة المقطوعة؟

تقدم المساعدة المقطوعة من قبل وزارة الموارد البشرية بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأفراد المستحقين للدعم، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطن، والعمل على توفير حياة كريمة.

شروط التقديم في المساعدة المقطوعة

أن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية ومتزوج من مواطنة سعودية.

أن يكون المستفيد من المساعدة المقطوعة مقيمًا بشكل دائم في المملكة.

أن يكون عمر المستفيد أكثر من 30عامًا.

ألا يكون لديه سجل تجاري.

دخل المستفيد يجب ألا يتعدى 3 آلاف ريال في حالة كونه أعزب، وألا يتجاوز 8680 ريالًا لو كان متزوجًا.

لا يمتلك أراضي ولا مزارع.

تصرف المساعدة المقطوعة للمطلقات والأرامل والشيوخ فوق 60 عامًا.

يتم صرف المساعدات المقطوعة فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال.

فئات مستفيدة من المساعدة المقطوعة

المرأة المهجورة ومعها أبناء.

المرأة غير قادرة على العمل.

الرجل غير القادر على العمل.

الأشخاص المعاقون بشكل دائم أو مؤقت.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة

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الدخول على رابط موقع وزارة العمل والتضامن الاجتماعي وتسجيل مستخدم جديد.

كتابة رقم الهوية.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الهاتف وتأكيده.

كتابة كلمة المرور وتأكيدها.

كتابة رمز التحقق.

اضغط على علامة التعهد التي توجد بالأسفل ثم الضغط على كلمة تسجيل.

أدخل الرمز المرسل على الهاتف المحمول واضغط على تأكيد.

ستظهر كافة البيانات بشكل كامل، قم بتعبئة الخانات الفارغة.

كتابة الاسم بالكامل والجنس والسكن والدخل الشهري والوظيفة والحالة الاجتماعية والتعليمية والعمر.

كتابة بيانات السكن بشكل تفصيلي.

الإفصاح عن الدخل (إذا وجد).

الموافقة على الشروط كاملة.

للدخول على رابط المساعدة المقطوعة والتسجيل، اضغط هنا.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية لم تحدد معادًا حتى الآن لصرف المساعدة المقطوعة، ومن المتوقع أن يتم صرفها الفترة المقبلة، قبل حلول شهر رمضان الكريم، كما كشفت الوزارة أن صرف المساعدة ستتم من خلال طريقة الأقدم إلى الأحدث لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

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