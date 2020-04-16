حساب المواطن: إضافة التابع لرب الأسرة لا يتم «بشكل تلقائي»

أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يتم إضافة التابع إلى رب الأسرة بشكل «تلقائي» ولا بد من إضافته من خلال رب الأسرة، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه «لا يتم إضافة التابع تلقائيًّا، وبإمكان رب الأسرة إضافة التابع عن طريق حسابه، كالتالي: (تفاصيل الطلب- بيانات التابعين- ثم إضافة التابعين- ثم الضغط على أيقونة حفظ)». جاء ذلك ردًّا على عدة استفسارات من مواطنين، بخصوص كيفية إضافة التابع إلى حساب رب الأسرة.

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن، أن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل، تشمل جميع الأعمار، ابتداءً من 18 سنة، حيث يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صكّ الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد، وفي حال عدم توفرها تتم الإضافة كتابع لرب الأسرة.

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