

بارك أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إطلاق مبادرة «سلة الخير» التي ينفذها مجلس شباب المنطقة، بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، لتقديم الدعم للأسر المتضررة من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19). وثمّن سموّه مساهمة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لدعم الأعمال المجتمعية بالمنطقة، ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، ببناء مجتمع حيوي، يتسم بالتكافل الاجتماعي، ويسعى إلى نشر الخير والسعادة. وأوضح أمين مجلس شباب المنطقة محمد بن عبدالله بن منيف، أن المبادرة ستستهدف أكثر من 600 أسرة بالمنطقة، من خلال تأمين المستلزمات الغذائية وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يبارك مبادرة سلة الخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.