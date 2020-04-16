230 كتابا حصيلة مبادرة كتابك يصلك إلى بيتك

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في قسم المقررات المدرسية بإدارة التجهيزات المدرسية، بالتعاون مع إدارة المستودعات مبادرة "كتابك يصلك إلى بيتك". وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي، أن المبادرة نفذت بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، بهدف إيصال الكتب إلى منازل الطلاب لكل من فقد أو تلف كتابه، للاستفادة من كامل محتوى مقرراتهم الدراسية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن عدد من المبادرات التي تقدمها الإدارات المختلفة بتعليم نجران لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، استشعاراً منها للواجب الوطني، وانطلاقاً من كلنا مسؤول. ودعا مدخلي من فقد كتبه من الطلاب والطالبات إلى التواصل مع مشرف المقررات على الرقم "0505554080" للحصول على الكتب المطلوبة عن طريق التوصيل المنزلي. وقد تم توزيع 230 كتابا حتى الآن في أنحاء المنطقة، وقد شمل التوزيع (حي الغويلا - الحضن - مراطه - الفيصلية - حي الفهد الشمالي - حي الفهد الجنوبي - المخيم - الخالدية - الضيافة - البلد - الحصينة - رجلا وكذلك محافظة حبونا عن طريق مكتب حبونا)، وتم توزيع عدد كبير من الكتب وذلك لعدد من طلاب وطالبات المنازل، وكذلك ممن حضر من خارج المنطقة ولم يحضر كتبه، وعدد كبير من الطلاب والطالبات الذين فقدوا بعض الكتب أو تلفت منهم.