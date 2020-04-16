أكثر من 600 ألف لمستفيدي بر بارق



أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة بارق حزمة مبادرات للوقوف ‏مع الأسر المستفيدة من الجمعية، والتي تضررت بسبب تداعيات ‏مرض كورونا . ‏ ومن باب الاستشعار بدور الجمعية قامت بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة ‏تعنى بمتابعة الأوضاع وتداعيات تأثير فيروس كورنا واتخاذ اللازم ‏في حينه، وأودعت مبالغ نقدية على حسابات الفئة (أ) بلغت ‏‏(37.000 ريال)، وأيضا إيداع (35.600 ريال) للأيتام المسجلين ‏بالجمعية، وتوزيع سلال غذائية رمضانية لـ(760 أسرة)، كما قدمت ‏مساعدة في مشروع رعاية المرضى قدرها (16.100 ريال) لـ(23) ‏أسرة، ومبلغ مساعدات في إيجار منازل لـ(6) أسر، واعتمد صرف ‏دعم الأسر المنتجة بـ(533.000 ريال) لـ(51 أسرة).‏ توعية ‏ في جانب التوعية والأخذ بالاحترازات والتعليمات نشر قسم العلاقات ‏العامة والإعلام بالجمعية عددا من البروشورات والتقارير والأخبار ‏الموجهة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. ‏ وأوضح المدير التنفيذي للجمعية علي حسن شعتور البارقي، أن ‏الجمعية سخرت كافة إمكاناتها للحد من انتشار فيروس كورونا، من ‏خلال الالتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية خلال ‏فترة توزيع الإعانات الطارئة، وإطلاق العمل عن طريق الموقع ‏الإلكتروني للجمعية والرقم الموحد ووسائل التواصل الاجتماعي ‏المختلفة، من خلال شعار «معكم.. حتى تنكشف الغمّة» والاهتمام ‏بالأسر المتضررة والأشد حاجة.‏ مضيفا أن الشريك الرئيس بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع ‏الجمعية أطلق مبادرة تأجيل أقساط القروض 6 أشهر ابتداء من أبريل ‏‏2020.‏

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