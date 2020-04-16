70 وجبة لرجال الأمن والممارسين الصحيين بالمجاردة



ضمن مبادرة (نشامى عسير) التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، للحد من تفشي جائحة كورونا ، وضمن المبادرات المجتمعية لمحافظة المجاردة، وبإشراف ومتابعة محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح، ومتابعة منسق مبادرات محافظة المجاردة علي حنفان العمري، نفذت المحافظة أولى المبادرات المجتمعية من خلال مبادرة مطبخ (إكليل ورد الإلكتروني) بتقديم أكثر من 70 وجبة عشاء لرجال الأمن في الميدان والمرابطين والممارسين الصحيين في النقاط الأمنية والجهات العاملة معهم. وتم توزيع الوجبات على النقاط الأمنية المرابطة في الميدان ومركز الضبط الأمني، وعلى جميع الدوريات الأمنية ودوريات المرور، ورجال الدفاع المدني، كما شملت المبادرة بعض الأسر لتعزيز روح التآلف والتكاتف بين أفراد المجتمع. تبنى المبادرة وقدمها محمد الفقيه الشهري بمشاركة أصغر طفل متطوع ضمن فريق مبادرات المجاردة (نشامى عسير) الطفل وفي محمد الشهري. شرح الشهري وابنه يوزعان الوجبات على المرابطين في الميدان

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