النامي: قرار معادلة الشهادات الجامعية تاريخي

أشاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي، بموافقة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة التي تُعد نقلة نوعية حقيقية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات، ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات في الوزارة.

إنهاء معاناة

وصف النامي القرار بالتاريخي لما له من أثر عظيم في مسيرة التعليم الجامعي، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة ستنهي معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها، ومع ذلك تتأخر معادلة شهاداتهم لمدد طويلة، بينما في اللائحة الجديدة لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونياً أكثر من 7 أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظاماً، وهو ما يعد خطوة ممتازة تتناسب مع رؤية 2030 للمملكة وهو إدخال التطوير في كل المجالات التي من شأنها تيسير الأمر على أبناء المملكة داخليا أو خارجيا.

انسجام

أشار إلى أن اللائحة الجديدة، بما ينسجم مع التغيّرات التي طرأت في منظومة التعليم العالي في العالم، كما تعرّف اللائحة الجديدة الدرجات العلمية للمعادلة، ومشاركة الجهات ذات العلاقة والمختصين في عضوية لجنة معادلة الشهادات، هذا بجانب أن اللائحة الجديدة قد ساهمت في تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية؛ للنظر في طلبات معادلة الشهادات، وإصدار القرارات المتعلقة بها، ودراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خارج المملكة؛ وفق الأسس والمعايير المعتبرة، والنظر كذلك في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغيرها بإدراج جامعات أو تخصصات جديدة.