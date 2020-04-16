بلدية حبونا تغلق عددا من مساكن العمالة المخالفة



أغلقت بلدية محافظة حبونا عدة مساكن للعمالة داخل الأحياء السكنية بحبونا غير مطابقة للائحة واشتراطات مساكن العمال، ضمن مبادرة القطاع البلدي للوقاية من فيروس كورونا الجديد. وأوضح رئيس بلدية حبونا صالح حسن آل عمر، أن الفرق الميدانية ببلدية حبونا رصدت عددا من الملاحظات على مساكن العمال الواقعة بالأحياء السكنية بالمحافظة، حيث أخلي الموقع لعدم استيفائه الاشتراطات الخاصة بمساكن العمال. وأكد آل عمر أن البلدية تعمل على تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، التي منها التأكد من اشتراطات لائحة مساكن العمال، مبينا أن البلدية قامت بعمل بوابات تعقيم ذاتي لعمالة الأمانة بعد عودتهم من أعمالهم الميدانية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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