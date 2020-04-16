7 فلل سكنية لمستفيدي رفقاء نجران

سلمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفقاء" بنجران 7 فلل سكنية لـ7 أسر من مستفيدي الجمعية، وذلك ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم السكني الأشد حاجة، من مستفيدي الجمعيات الخيرية والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وثمَّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز مسفر القحطاني دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن من خلال ما تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين بشكل عام، ولمستفيدي الجمعيات الخيرية بشكل خاص. وأضاف أن الجمعية تحرص ضمن خططها الإستراتيجية على السعي لتوفير المسكن المناسب للأسر، وعلى تنويع خدماتها سعيا للتميز والريادة في جميع مجالات العمل الخيري، ودعم مستفيديها بكل الوسائل للوصول إلى مجتمع متراحم ومتكاتف.



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