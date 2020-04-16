تنقل ليوم واحد وقت الحظر لملاك المواشي والمزارع

تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ولضمان استمرار إمدادات الغذاء، يتم العمل على إصدار تصاريح التنقل، بما يتوافق مع التوجيهات الصادرة في هذا الشأن بمنع التجول إلا في أضيق الحالات.

9 آلاف تصريح

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران منصور الشمراني في تصريح لـ"دوت الخليج" أمس، أن الوزارة أصدرت حتى أول من أمس أكثر من 9000 تصريح لملاك المواشي والمزارع في المدن التي يسري فيها منع التجول 24 ساعة، أما بالنسبة للمدن التي يسمح فيها بالتجول خلال فترة النهار، فيمكن لملاك المزارع والمواشي الاستفادة من أوقات السماح بمتابعة أعمال المزارع والمواشي، ورغم أن حاجة بعض المزارعين ومربي المواشي قد تكون أطول من ذلك، إلا أن الظرف الحالي يحتم على الجميع التعاون للمصلحة العامة. وبالنسبة لملاك المزارع ومربي المواشي في منطقة نجران الذين تبعد مزارعهم ومواشيهم مسافات بعيدة عن مواقع سكنهم، فستعمل الوزارة بالتنسيق مع شرطة المنطقة على إصدار تصاريح لهم مدة يوم في الأسبوع يسمح لهم بالعودة مساء الساعة السادسة مساء، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة.

مسافة طويلة

أوضح مربي المواشي خريقان آل ذيبان "بسبب ضيق الوقت وطول المسافة بين محل إقامتي ومزرعة المواشي حيث لا يكفي الوقت للذهاب والعودة في نفس اليوم، أضطر للمبيت في المزرعة والعودة إلى المنزل في اليوم التالي لعدم حصولي على التصريح حتى الآن". وأرجع آل ذيبان عدم حصوله على التصريح لعدم معرفته بالطريقة.

من جانبه، أوضح ناصر جلباب، وهو أحد أصحاب الزراعة العضوية "لا يخفى على أحد أن هذه الأزمة لها تأثيرات سلبية على الإنسان والحيوان والزرع. لكن رغم ضيق الوقت وحرصا منا على اتباع التعليمات عملنا على تقسيم العمل الذي كان يأخذ يوماً قبل الحجر، ووزعناه على يومين".