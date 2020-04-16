20 مبادرة لأيتام البلد الحرام



باشرت مؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة مشاركتها في التخفيف عن الأيتام والأسر المسجلين بها من جائحة فيروس كورونا covid-19، وذلك من عدة جوانب تطويرية وإنسانية يتلقونها بصفة دورية مستمرة منذ بداية الأزمة. وأوضح الأمين العام للمؤسسة الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفايز أن "كافل" تحمل شعار "مع اليتيم حتى يستغني"، وأن هذا الشعار يعنى برعاية هذه الفئة الغالية لينالوا نصيبهم من الرعاية الاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية، وفي هذه الظروف سعت كافل من خلال عدة مبادرات تجاوزت 20 مبادرة إلى تفعيل جوانب الرعاية المقدمة للأيتام وأسرهم، ومن أبرزها المشاركة في الحملة المباركة التي أطلقها أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بعنوان "برا بمكة" والتي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية والغذائية للأسر التي تأثرت بهذه الأزمة، والعمل على تثقيفهم صحيا ووقائيا، إضافة لعقد ورش ودورات تدريبية وتعليمية عن بُعد، كما قامت كافل بصرف أجهزة حاسب آلي لأيتام البلد الحرام ليتمكنوا من خلالها مواصلة العملية الدراسية عن بعد. الإنسان أولا أوضح الفايز أن الجائحة أثبتت للعالم مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بصحة الإنسان أولا، من خلال تعاملها الراقي وإدارتها لهذه الأزمة واحتوائها، والتكامل والتعاون بين القطاعات الأمنية والصحية المختلفة بحيث تتوحد الجهود على رفع مستوى الإنجازات، وفتح الباب لآفاق واسعة من المشاريع والمبادرات الإبداعية، وتسهيل خطوات وصول الخدمات للمستفيدين. كما أشار الفايز إلى أن مؤسسة كافل لديها عدة مشاريع متخصصة تتمثل في رعاية وكفالة الأرامل والأيتام داخل أسرهم وعائلاتهم، وتوفير الرعاية والمساعدات النقدية والعينية والسكنية لهم والتي لم تتأثر بهذه الأزمة.

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