أتلفت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية 16 كيلو جراماً من اللحوم التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافةً إلى 90 كيلو جراماً من الكرشة و9 رؤوس من العجل مجهولة المصدر ‏غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لسوء النقل. وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة على الإصحاح البيئي، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق، وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن لمنع انتشار فيروس (كوفيد-19) وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم‪.



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كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف لحوم غير صالحة للاستهلاك بعزيزية مكة

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