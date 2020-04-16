وقال المشرف العام على المركز سمير بن عبدالعزيز العفيصان، إن المركز تحرك تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في حملة خير الشرقية التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر تضررا من أزمة كورونا وأصحاب المهن المتعطلين عن العمل والعمالة المتضررة، لافتا إلى أن المركز وبالتنسيق مع الجهات والجمعيات الإغاثية ذات العلاقة والواقعة في النطاق الجغرافي لمكان الأزمة عمل على توفير الدعم الإغاثي الغذائي للمتضررين داخل حي الأثير، عقب قرار إغلاقه وعزله، ومنع خروج أو دخول السكان منه لمكافحة تفشي فيروس كورونا. تنسيق أضاف "نسق المركز على وجه السرعة مع جمعية إطعام بالمنطقة الشرقية لتقديم السلال الغذائية للأسر المتضررة، وقدم المركز الوجبات الغذائية لتلك الأسر بالتعاون مع المطاعم الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للحي".
من جانبه أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، أن المركز يسير في تنفيذ رؤية أمير المنطقة الشرقية في تقديم الدعم الإغاثي للمتضررين من الأزمة الحالية، تحقيقا لحملة خير الشرقية حيث تم توزيع ما يقارب 3000 وجبة و1200 سلة غذائية ضمن جهود الحملة بحي الأثير، مبينا أنه سيتم متابعة توزيع الوجبات يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 1200 سلة غذائية لحي الأثير بعد عزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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