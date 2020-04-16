بلدية غرب الدمام تضبط 54 طنا من المنظفات والخضار

ضبطت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وشرطة المنطقة الشرقية، مستودعين مخالفين يحتويان على كميات كبيرة من المنظفات والخضار، وذلك ضمن الحملات الميدانية الرقابية التي تقوم بها حاليا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن إدارة الأسواق بالبلدية، وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة في المنطقة وشرطة المنطقة الشرقية، تمكنت من رصد مستودعين للتصنيع والتخزين بشكل مخالف، حيث تم مباشرة الموقع الأول الذي تبين أنه يحتوي على 40 طنا من مواد التنظيف والصابون، والتي يتم تعبئتها وتجهيزها للتوزيع بالأسواق التجارية ونسبها إلى شركات معروفة، فيما تم ضبط مستودع آخر يحتوي على عدد كبير من الخضروات تقدر كميتها بـ14 طنا، يتم تخزينها وفرزها وتعبئتها استعداداً لتسويقها في منافذ البيع. وأشار إلى أنه تم على الفور حجز كافة المواد الموجودة داخل المستودعين حتى تظهر النتائج المخبرية، ويتم إتلاف التالف منها فورا، فيما سيتم استدعاء ملاك المستودعات لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الإجراءات المتبعة بوزارة التجارة.



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